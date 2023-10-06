تشنجات وشلل في الساقين.. تداول مقاطع فيديو لأعراض المرض الغامض في كينيا
وكالات:
تحقق السلطات الصحية الكينية في مرض غامض أصاب أكثر من 90 طالبة، ما أدى إلى نقلهن إلى المستشفى.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن طالبات مدرسة إيريجي الثانوية للبنات، يكافحن من أجل المشي، وكان لديهن شلل في أرجلهن، كما تعرضن لتشنجات.
وتداولت حسابات على موقع "إكس"، بينها حسابات صحف محلية في كينيا، مقاطع فيديو للفتيات المصابات بالمرض الغامض.
🚨NEW: Eregi Girls High School in Kenya shut down due to enigmatic illness that paralyzes legs.— I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) October 4, 2023
Some 106 schoolgirls in western Kenya have been hospitalized due to a mysterious disease. pic.twitter.com/Y7zZp0FvjU
وأبلغت الطالبات، اللواتي يدرسن في مدرسة إيريجي الثانوية للبنات في المنطقة الغربية من كينيا، عن صعوبة في المشي وأعراض آلام في الركبة.
🚨🚨🚨 More than 100 female students were hospitalized in #Kenya due to an undiagnosed disease.— @PalasAtenea(2)🍊 (@AthenaMia2nd) October 5, 2023
Blood samples were taken to determine the disease.
Local people said that the #WHO "10-day Coronavirus #Vaccine program" was held in the same school.🤬#Covid #VaccineInjuries pic.twitter.com/qvochaLLUX
وأكد مسؤول بارز من وزارة التربية والتعليم في كينيا، الذي زار المدرسة، للآباء أنه تجرى السيطرة على الوضع وأن الفصول الدراسية العادية ستستمر للطلاب الآخرين.
سوق مصراوى
-
بقسط يبدأ من 241 جنيها.. أفضل ثلاجة بإمكانيات عاليةتفاصيل
-
بخصم يصل لـ39%.. أفضل قلاية هوائية لطعام صحيتفاصيل
-
تبدأ بـ 39 جنيها.. أفضل أدوات تنظيف المنزلتفاصيل
-
طريقة عمل ليزي كيك بدون دقيق أو فرنتفاصيل
-
تبدأ من 109 جنيها.. أسعار أحدث الساعات الذكية في 2023تفاصيل
-
أفضل مشروبات لحرق الدهون في أسبوعتفاصيل
فيديو قد يعجبك: