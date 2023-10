تشنجات وشلل في الساقين.. تداول مقاطع فيديو لأعراض المرض الغامض في كينيا

وكالات:

تحقق السلطات الصحية الكينية في مرض غامض أصاب أكثر من 90 طالبة، ما أدى إلى نقلهن إلى المستشفى.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن طالبات مدرسة إيريجي الثانوية للبنات، يكافحن من أجل المشي، وكان لديهن شلل في أرجلهن، كما تعرضن لتشنجات.

وتداولت حسابات على موقع "إكس"، بينها حسابات صحف محلية في كينيا، مقاطع فيديو للفتيات المصابات بالمرض الغامض.

🚨NEW: Eregi Girls High School in Kenya shut down due to enigmatic illness that paralyzes legs. Some 106 schoolgirls in western Kenya have been hospitalized due to a mysterious disease. pic.twitter.com/Y7zZp0FvjU

وأبلغت الطالبات، اللواتي يدرسن في مدرسة إيريجي الثانوية للبنات في المنطقة الغربية من كينيا، عن صعوبة في المشي وأعراض آلام في الركبة.

🚨🚨🚨 More than 100 female students were hospitalized in #Kenya due to an undiagnosed disease.



Blood samples were taken to determine the disease.



Local people said that the #WHO "10-day Coronavirus #Vaccine program" was held in the same school.🤬#Covid #VaccineInjuries pic.twitter.com/qvochaLLUX