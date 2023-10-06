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BBC

تشنجات وشلل في الساقين.. تداول مقاطع فيديو لأعراض المرض الغامض في كينيا

07:43 م الجمعة 06 أكتوبر 2023

مرض غامض يصيب الفتيات في كينيا

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وكالات:

تحقق السلطات الصحية الكينية في مرض غامض أصاب أكثر من 90 طالبة، ما أدى إلى نقلهن إلى المستشفى.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن طالبات مدرسة إيريجي الثانوية للبنات، يكافحن من أجل المشي، وكان لديهن شلل في أرجلهن، كما تعرضن لتشنجات.

وتداولت حسابات على موقع "إكس"، بينها حسابات صحف محلية في كينيا، مقاطع فيديو للفتيات المصابات بالمرض الغامض.

وأبلغت الطالبات، اللواتي يدرسن في مدرسة إيريجي الثانوية للبنات في المنطقة الغربية من كينيا، عن صعوبة في المشي وأعراض آلام في الركبة.

وأكد مسؤول بارز من وزارة التربية والتعليم في كينيا، الذي زار المدرسة، للآباء أنه تجرى السيطرة على الوضع وأن الفصول الدراسية العادية ستستمر للطلاب الآخرين.

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