ألمانيا تجري محادثات مع كوسوفو وصربيا لخفض التصعيد

برلين - (د ب أ)

حثت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مجددا على خفض التصعيد بين كوسوفو وصربيا وذلك في ضوء التوترات القائمة بين البلدين.

وأعلنت متحدثة باسم الوزيرة اليوم الأربعاء أن بيربوك تعتزم التوجه إلى ألبانيا غدا الخميس، لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول غرب البلقان.

وأضافت المتحدثة أن الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر الألماني، ستتحدث مع نظيرها الكوسوفي ونظيرها الصربي على هامش الاجتماع الذي يأتي في إطار ما يعرف بعملية برلين. وكانت هذه العملية انطلقت بناء على مبادرة من ألمانيا بغرض دعم تقارب دول غرب البلقان من الاتحاد الأوروبي.

ويرجع السبب في التوترات الأخيرة بين البلدين إلى تعدي قوات شبه عسكرية صربية على أفراد شرطة كوسوفيين، وقيام بلجراد بنشر قوات صربية حول كوسوفو.

وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الألمانية إن الوضع في المنطقة "مثير للقلق بالقطع"، وأردفت :" صربيا ملزمة بالدعوة إلى نبذ العنف بشكل لا لبس فيه" ،مشيرة إلى أن بوادر تخفيض القوات الصربية تعد خطوة مهمة، وطالبت باتخاذ خطوات أخرى باتجاه التهدئة.

من جانبه، أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية استنادا إلى تنسيق مع شركاء دوليين أن برلين لا تخطط حاليا لزيادة عدد الجنود الألمان المشاركين في بعثة السلام "كفور" في كوسوفو التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأوضح المتحدث أن عدد الجنود المتواجدين هناك يبلغ 71 جنديا في الوقت الحالي.