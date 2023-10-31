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جيش الاحتلال: دفعنا ثمنا باهظا في اليوم الأخير جراء المواجهات في غزة

07:39 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

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مصراوي

نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن وزير الدفاع يوآف جالانت قواه، إن قواتهم دفعت ثمنا باهظا في اليوم الأخير جراء المواجهات في غزة، مؤكدا على أنه عازم على الاستمرار و"الانتصار".

كما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنه تقرر عقد اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي "الكابينت" المصغر الليلة.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة استهدفت مخيم جباليا المكتظ بالسكان، عقبها توارد للجرحى إلى المستشفى الإندونيسي.

فيما حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من توقف المولدات غدا الأربعاء في مستشفى الشفاء والإندونيسي في كارثة تهدد حياة آلاف المرضى.

ونوه المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إلى كارثية الوضع في المستشفى الإندونيسي حيث تم نقل الجرحى.

وصرح الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، أن ما يشهده مخيم جباليا اليوم ليس المجزرة الأولى للاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.

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