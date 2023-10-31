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BBC

جيش الاحتلال الإسرائيلي: نخوض معارك ضارية مع حماس في غزة

03:01 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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تل أبيب - (ا ف ب)


أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه يخوض "معارك ضارية" داخل قطاع غزة مع مقاتلي حركة حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن قواته "تخوض معارك ضارية مع حماس في عمق قطاع غزة" وزعم أن قواته قتلت "عشرات المسلحين" في الساعات الماضية.

من جهتها، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها يخوضون اشتباكًا مع قوات العدو المتوغلة شمال غرب غزة، ويستهدفون آليتين ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما، ويُجهِزون على قوة صهيونية بعد دخولها مبنى في بيت حانون بشمال القطاع.

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