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البيت الأبيض: بايدن يطمئن الحلفاء الأوروبيين بشأن استمرار دعم أوكرانيا

06:20 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2023

البيت الأبيض

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وكالات

أفاد البيت الأبيض في بيان، الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالاً بالزعماء الأوروبيين ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، من أجل تنسيق الدعم المتواصل لأوكرانيا.

ويأتي هذا الاتصال، بعدما حذف الكونجرس الأمريكي مساعدات إضافية لأوكرانيا من الإجراء الذي يهدف إلى إبقاء الحكومة مستمرة في عملها حتى 17 نوفمبر.

وأثار ذلك مخاوف بعض الحلفاء من أن الدعم الأميركي قد يتعثر.

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