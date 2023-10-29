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إذاعة جيش الاحتلال: اشتباك مسلح يدور في منطقة إيرز شمالي غزة

03:40 م الأحد 29 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق لقذائف الهاون على من قطاع غزة نحو منطقة إيرز.

واشتبك عناصر من كتائب القسام، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، داخل السياج الفاصل قرب موقع إيرز العسكري شمال قطاع غزة، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام فلسطينية.

ونفذ عناصر من القسام عملية إنزال خلف خطوط تمركز الجيش الإسرائيلي قرب معبر إيرز.

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية المصغرة قررت فتح خط مياه آخر من إسرائيل إلى جنوب قطاع غزة.

وأوضحت وسائل الإعلام أن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة أمس السبت، قد يكون نتيجة للضغوط الأمريكية على إسرائيل، فيما يخص الوضع الإنساني في غزة.

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