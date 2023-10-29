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الصحة الفلسطينية: استشهاد 116 من الكوادر الطبية منذ بداية العدوان

01:45 م الأحد 29 أكتوبر 2023

وزارة الصحة الفلسطينية

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غزة - (بي بي سي)

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبرالجاري، ارتفعت إلى 8005 شخص.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي قبل قليل، إن من بين الشهداء ما لا يقل عن 3342 طفلاً، و2062 سيدة ، بالإضافة إلى 460 مسناً، مؤكداً أن "881 عائلة أبيدت بالكامل جراء القصف الإسرائيلي خلال 23 يوماً".

وأضاف القدرة أن الطيران الاحتلال الإسرائيلي شن قرابة 56 غارة جوية على مناطق متفرقة من القطاع خلال الساعات الماضية.

وأشار القدرة إلى استشهاد 116 من الكوادر الطبية، وتدمير 25 سيارة إسعاف، بالإضافة لاستهداف 57 مؤسسة صحية منذ بداية الحرب الحالية.

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