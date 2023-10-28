وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان مخاطر توسيع العمليات العسكرية في غزة



وكالات

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً هاتفيًا اليوم السبت، من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحاان، لبحث الأوضاع في غزة والتصعيد الإسرائيلي على القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إن الوزيرين بحثا مخاطر توسيع العمليات العسكرية في غزة، وضرورة إقرار هدنة إنسانية فورية وحماية المدنيين، وإنفاذ المساعدات بشكل آمن ومستدام، وتجنب توسيع رقعة الصراع في المنطقة.

وكانت قد حذرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، من المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة، التي ستنجم عن الهجوم البري واسع النطاق على قطاع غزة.

وحمّلت مصر الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر مساء الجمعة، والذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري ودون انقطاع.

بدورها، أدانت المملكة وشجبت، العمليات البرية التي تقوم بها إسرائيل لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية.