باحث سياسي: اشتباكات ليلة أمس تؤكد جاهزية المقاومة في غزة لصد الاجتياح البري

كتب- حسن مرسي:

كشف العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، أن الاجتياح البري الإسرائيلي بدأ على قطاع غزة، ولكنه يسير بشكل تدريجي وحاليا في المدى الأول واشتبكت قوات الاحتلال مع المقاومة على الأرض.

وتابع محيي الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه خلال ليلة أمس تم الهجوم الإسرائيلي على 3 اتجاهات متزامنة برا وبحرا وجوا، مردفًا: ثبت من الاشتباك ليلة أمس أن المقاومة جاهزة لأي اجتياح بري.

وأضاف الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، أن هناك غليان داخل المجتمع الإسرائيلي، وشعب الاحتلال يبحث عن نقطة عادلة بعيدة عن تهور نتنياهو وهناك مسئولين سابقين بدأوا الظهور لنقد رئيس وزراء الاحتلال.

وأوضح العميد محمود محي الدين، الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، أن إسرائيل تستخدم درون وهليكوبتر وطائرات تنفذ عمليات القصف الجوي، في الحرب على غزة، مشددًا على أن المقاومة تصدت لمهمة إنزال لوحدة المهام الخاصة التي سعت إلى إيقاف قوات الوحدات الخاصة الفلسطينية التي شنت هجوم للمرة الرابعة على جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر.