قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة: تونس والعراق يمتنعان عن التصويت
وكالات:
امتنع العراق وتونس عن التصويت على القرار بشأن الحرب في غزة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، بين 45 دولة أخرى امتنعت عن التصويت.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة" بين القوات الإسرائيلية وحماس في غزة.
وطالب بتوفير الإمدادات والخدمات المستمرة والكافية ودون عوائق للمدنيين المحاصرين داخل القطاع.
BREAKING: UN General Assembly ADOPTS resolution on “protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations” on the ongoing Gaza crisis— UN News (@UN_News_Centre) October 27, 2023
FOR: 120
AGAINST: 14
ABSTAIN: 45
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