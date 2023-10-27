إعلان

BBC

عمره 200 عام.. الاحتلال يهدد بقصف مبنى بلدية غزة في اتصال هاتفي

04:18 م الجمعة 27 أكتوبر 2023

مبنى بلدية غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

أعلن مسؤولون في بلدية غزة، أنهم تلقوا تهديدًا عبر اتصال هاتفي من الاحتلال الإسرائيلي، ينذر بتدمير مبنى بلدية غزة الرئيسي في ميدان فلسطين، وهو مقر الإدارة الرئيسية للبلدية وتم تشييده قبل نحو 200 عام.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "مستشفى الأهلي المعمداني كان يستخدم مخزنًا لوقود حركة حماس".

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، "حماس تدير بنية تحتية عسكرية عبر المستشفيات".

وأوضح قائلًا "لدينا تسجيلات سنعرضها لاحقا، تثبت استخدام منشآت صحية لأغراض عسكرية".

وأكد أن "حركة حماس تستخدم المستشفيات لإطلاق صواريخها من تحت الأرض".

سوق مصراوى

مبنى عمره 200 عام الاحتلال يهدد بقصف مبنى بلدية غزة مبنى بلدية غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أول تعليق من حماس على اتهامات الاحتلال باستخدام المستشفيات مباني عسكرية
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

"الأعنف منذ بداية الحرب".. الاحتلال يشن قصفًا على غزة برّا وبحرّا وجوّا