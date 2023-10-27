عمره 200 عام.. الاحتلال يهدد بقصف مبنى بلدية غزة في اتصال هاتفي

مصراوي

أعلن مسؤولون في بلدية غزة، أنهم تلقوا تهديدًا عبر اتصال هاتفي من الاحتلال الإسرائيلي، ينذر بتدمير مبنى بلدية غزة الرئيسي في ميدان فلسطين، وهو مقر الإدارة الرئيسية للبلدية وتم تشييده قبل نحو 200 عام.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "مستشفى الأهلي المعمداني كان يستخدم مخزنًا لوقود حركة حماس".

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، "حماس تدير بنية تحتية عسكرية عبر المستشفيات".

وأوضح قائلًا "لدينا تسجيلات سنعرضها لاحقا، تثبت استخدام منشآت صحية لأغراض عسكرية".

وأكد أن "حركة حماس تستخدم المستشفيات لإطلاق صواريخها من تحت الأرض".