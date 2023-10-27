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BBC

الصحة في غزة: لم يتبق أي مستشفى في القطاع قادر على تقديم خدماته

03:56 م الجمعة 27 أكتوبر 2023

مستشفى القدس في غزة

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مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة، إنه لم يتبق في المنظومة الصحية في القطاع أي مستشفى قادر على تقديم خدماته.

سبق وأن أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أمس الخميس، أن المستشفيات في القطاع مفتوحة لكنها لا تستطيع تقديم أي خدمة بسبب استنفاد قدراتها.وأضاف المتحدث، أنه لا يوجد أي مستشفى في غزة قادر على تقديم خدمة صحية لجرحى العدوان، مطالبا بإدخال المساعدات الطبية والوقود بشكل فوري.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في تكثيف غاراته الجوية على قطاع غزة، ليخلف أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى الذين امتلأت بهم المستشفيات في ظل انهيار المنظومة الصحية بسبب قطع إمدادات الوقود ونفاد المستلزمات الطبية.

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