مصر تدين استهداف مواقع إماراتية وتركية وتدعو لخفض التصعيد

كتب : أسماء البتاكوشي

06:50 م 10/03/2026

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية

أدان وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، استهداف مواقع إماراتية وتركية خلال اتصالين هاتفيين مع وزيري الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، والتركي، هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء.

وأعرب عبد العاطي في اتصاله مع بن زايد عن إدانة بلاده لاستهداف القنصلية الإماراتية في كردستان العراق مؤكداً "تضامن مصر الكامل مع الإمارات في مواجهة أي تهديدات تطال بعثاتها الدبلوماسية أو تمس أمنها، بحسب بيان عن الخارجية المصرية.

كما أكد عبد العاطي إدانة مصر لأي انتهاكات تطال السيادة التركية ومجالها الجوي في اتصاله مع فيدان، مشدداً على الموقف المصري الثابت برفض المساس بسيادة ووحدة وسلامة أراضي الدول أو النيل من أمنها واستقرارها.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة خفض التصعيد وتجنب انزلاق المنطقة نحو مواجهات أوسع بصورة يصعب التنبؤ بتداعياتها، مشدداً على الأهمية القصوى لتغليب المسار الدبلوماسي كسبيل وحيد لاحتواء التوتر الراهن، بما يحفظ السلم والأمن الإقليميين، بحسب البيان.

إيران وأمريكا حرب إيران إيران وأمريكا. الخارجية المصرية بدر عبد العاطي

