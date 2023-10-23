الصليب الأحمر اللبناني: نقل جثامين 4 شهداء جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي

بيروت - (د ب أ)

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الاثنين، نقل جثمان شهيد و أربعة جرحى استهدافهم قصف للاحتلال الإسرائيلي على الحدود.

وقال الصليب الأحمر اللبناني، في بيان صحفي، إن " طواقمه نقلت اليوم من خراج بلدة كفرحمام إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، جثمان شهيد و أربعة جرحى، تم استهدافهم بالقصف الإسرائيلي".

وكان الصليب الأحمر اللبناني أفاد بـ"نقل طواقمه قبيل منتصف ليل أمس الأحد، من تلة بسطرة الحدودية في خراج بلدة حلتا جثامين ثلاثة شهداء تم استهدافهم بالقصف الإسرائيلي".

ووفق الصليب الأحمر، جرت العمليتان بالتنسيق مع الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب(يونيفيل).

ويسيطر الهدوء الحذر صباح اليوم وكذلك ليلاً على القرى الحدودية الجنوبية، بعد قصف شهدته عدد من البلدات الجنوبية أمس.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن "قرى القطاع الغربي من رأس الناقورة وحتى بلدة رامية والجرود المتاخمة للخط الأزرق عاشت ليلا هادئًا تخللته قنابل مضيئة أطلقها العدو مع تحليق لطيرانه الاستطلاعي استمرّ حتى الصباح".

وأشارت إلى تسجيل التزام قوات "يونيفيل" بمراكزهم العسكرية وعدد من نقاط المراقبة في المناطق الساخنة ، لافتة إلى ازدياد حركة النزوح من القرى المتاخمة باتجاه المناطق الأكثر أمنًا.

تم تكبير العنصر.د من مجلس الشيوخ الأمريكي

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفداً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي، وعلى رأسهم السيناتور "ليندساي جراهام"، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وبحسب بيان، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونجرس الأمريكي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، انطلاقاً من متانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة.

ومن جانبه؛ أكد الوفد الأمريكي الأولوية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات الاستراتيجية مع مصر، مثمناً المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين، مع الإشارة إلى أن مصر تعد الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وشهد اللقاء حواراً متعمقاً حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية، حيث حرص الوفد الأمريكي على الاستماع لوجهات نظر وتقييمات الرئيس بشأن تلك القضايا، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في إسرائيل وقطاع غزة، حيث عرض الجانب الأمريكي رؤيته في هذا الشأن، واطلع الرئيس على نتائج زيارته لإسرائيل، وتم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة الصراع الجاري، فضلاً عن ضرورة حماية المدنيين ومنع استهدافهم وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، بالإضافة إلى ضرورة إحياء مسار السلام بالمنطقة.

وثمن الوفد الأمريكي في هذا الصدد دور مصر في الحفاظ على السلام، واستضافتها لقمة القاهرة للسلام يوم 21 الجاري، وكذا دورها القيادي في ضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد موقف مصر الثابت برفض استهداف جميع المدنيين المسالمين، وكذا رفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مع ضرورة العمل الجدي لوقف التصعيد الراهن، وتكثيف التنسيق بين كافة الأطراف الفاعلة للدفع نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال الحل العادل والشامل، الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.