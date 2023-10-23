جيش الاحتلال: 222 رهينة في غزة

وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن العدد المؤكد للرهائن المحتجزين في غزة 222 رهينة لدى الفصائل الفلسطينية، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأعلن مقتل 308 من العسكريين منذ عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري.

استشهد وأصيب مئات الفلسطينيين صباح اليوم الاثنين في سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت منازل وتجمعات للفلسطينيين في عدة مناطق في قطاع غزة.