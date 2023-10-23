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الصليب الأحمر اللبناني ينقل جثامين 3 شهداء بقصف إسرائيلي على الحدود

11:12 ص الإثنين 23 أكتوبر 2023

الصليب الأحمر اللبناني

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بيروت - (د ب أ)

أعلن الصليب الأحمر اللبناني نقل جثامين ثلاثة شهداء تم استهدافهم بقصف إسرائيلي على الحدود .

وقال الصليب الأحمر اللبناني، في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الاثنين: "نقلت طواقمنا قبيل منتصف ليل أمس الأحد ، من تلة بسطرة الحدودية في خراج بلدة حلتا جثامين ثلاثة شهداء تم استهدافهم بالقصف الإسرائيلي".

وأضاف أن "هذه العملية جرت بالتنسيق مع الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) ".

وأفادت الوكالة بأن "قرى القطاع الغربي من رأس الناقورة وحتى بلدة رامية والجرود المتاخمة للخط الأزرق عاشت ليلا هادئًا تخللته قنابل مضيئة أطلقها العدو مع تحليق لطيرانه الاستطلاعي استمرّ حتى الصباح".

وأشارت إلى تسجيل التزام قوات "يونيفيل" بمراكزهم العسكرية وعدد من نقاط المراقبة في المناطق الساخنة ، لافتة إلى ازدياد حركة النزوح من القرى المتاخمة باتجاه المناطق الأكثر أمنًا.

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