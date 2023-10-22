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احتراق منزل جنوب لبنان جراء مدفعية الاحتلال الإسرائيلي

03:37 م الأحد 22 أكتوبر 2023

لبنان

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بيروت - (د ب أ)

احترق منزل لبناني، اليوم الأحد، جراء إصابته بقذيفة مدفعية أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، أن "قذيفة مدفعية كان أطلقها جيش العدو باتجاه بلدة حولا على منزل تسببت باحتراقه".

وكانت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله ذكرت في وقت سابق اليوم أن "مدفعية الاحتلال تقصف أطراف الضهيرة وعلما ‫الشعب وسقوط 10 قذائف على أطراف مارون الراس وجبل الباط في عيترون".

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن "محيط علما الشعب والضهيرة يشهد قصفا عنيفا من قبل العدو الاسرائيلي".

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لبنان الاحتلال الإسرائيلي بيروت جيش الاحتلال الإسرائيلي

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