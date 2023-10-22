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BBC

مستوطنون يطلقون النار على فلسطينيين في جنوب نابلس

12:14 ص الأحد 22 أكتوبر 2023

مستوطنون يطلقون الرصاص الحي

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مصراوي

قام عدد من المستوطنين الإسرائيليين بإطلاق النيران على بعض الشبان الفلسطينيين في منازلهم، بعد مواجهات اندلعت بينهما في بلدة حوارة جنوب نابلس، وقد تمكن الفلسطينيون من تحطيم عدة مركبات كان يقودها مستوطنون.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قام بتوزيع عددا من الأسلحة النارية على المستوطنين في مستوطنات غلاف غزة، في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي انطلقت في الـ 7 من أكتوبر الجاري، ليفرض على إثرها الاحتلال الإسرائيلي حصارا كاملا على قطاع غزة، ويشمل ذلك قطع إمدادات القطاع من الكهرباء والمياه.

إضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح الحدودي، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني أكثر فأكثر.

وبدأت المقاومة الفلسطينية، "طوفان الأقصى" بإطلاق رشقات

صاروخية متتالية باتجاه مستوطنات غلاف غزة، بالتزامن مع عمليات

اختراق غير مسبوقة للمقاومين الفلسطينيين للأراضي المحتلة.

وعلى إثرها أعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.

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المستوطنين الإسرائيليين جنوب نابلس اطلاق نار الاحتلال الإسرائيلي

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