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BBC

إحباط هجوم على قاعدة تستضيف قوات أمريكية في العراق

08:38 م السبت 21 أكتوبر 2023

قاعدة عين الأسد

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مصراوي

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم السبت عن إحباط هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية.

وخلال الأيام الماضية شهدت القاعدة العراقية التي تتمركز فيها قوات أمريكية هجمات بقذائف وطائرات مسيرة، تنديدا بالدعم العسكري الأمريكي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقبل أيام حاول بعض المتظاهرين الأتراك اقتحام قاعدة "كورجيك" الأمريكية تنديدا بالمجازر التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين الفلسطينيين، وراح ضحيتها 4385 شهيدا منهم 1756 طفلاً و967 سيدة إضافة إلى 13561 جريحًا.

وعقب اندلاع الحرب الجارية على قطاع غزة، أرسل الجيش الأمريكي حاملتي طائرات إلى الموانئ الإسرائيلية، بالإضافة إلى شحنات من الذخائر والأسلحة المتنوعة.

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