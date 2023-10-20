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BBC

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف مناطق داخل لبنان

11:42 م الجمعة 20 أكتوبر 2023

قصف جنوب لبنان

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وكالات:
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف أهداف لحزب الله اللبناني، داخل لبنان.
وكان عدد من الجنود الإسرائيليين أصيبوا جراء سقوط صواريخ على معسكرين على الحدود مع لبنان.
وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، أن إسرائيل أبلغها بضرورة إخلاء 5 مدارس في قطاع غزة ما يعني أن منشآتها لم تعد آمنة.
وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ بضرورة إخلاء مستشفى القدس في غزة.

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