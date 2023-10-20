جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف مناطق داخل لبنان

وكالات:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف أهداف لحزب الله اللبناني، داخل لبنان.

وكان عدد من الجنود الإسرائيليين أصيبوا جراء سقوط صواريخ على معسكرين على الحدود مع لبنان.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، أن إسرائيل أبلغها بضرورة إخلاء 5 مدارس في قطاع غزة ما يعني أن منشآتها لم تعد آمنة.

وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ بضرورة إخلاء مستشفى القدس في غزة.