ألمانيا: سنرحل داعمي حماس من بلادنا ونحارب دعايتها على الإنترنت

مصراوي

أعلن وزيرة الداخلية الألماني، أنهم سيحاربون الدعاية الخاصة بحماس على الإنترنت.

وتابع وزيرة الخارجية الألماني، "أنبّه لضرورة تلافي الحسابات الخاطئة وإبقاء لبنان في منأى عن الصراع قدر المستطاع".

وأشار وزيرة الداخلية الألماني، "سنرحّل داعمي حماس من ألمانيا إذا استدعى الأمر".

ووسط زيادة التوترات في الشرق الأوسط، من المقرر أن ينشر الجيش الألماني قوات إضافية للاستعداد لعمليات محتملة لإجلاء المواطنين الألمان من المنطقة.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إنه جار تشكيل طاقم تخطيط وقيادة في قبرص بالبحر المتوسط. كما يوجد أفراد من وحدة السباحين المقاتلين (كيه اس ام) التابعة للبحرية الألمانية بالفعل في الجزيرة، بينما توجهت القوات العسكرية الخاصة من قوات الكوماندوز (كيه اس كيه) جوا إلى الأردن.

وجددت وزارتا الخارجية والدفاع الألمانيتان طلبا للمواطنين الألمان بمغادرة لبنان، وهي دعوة صدرت أول مرة أمس الخميس، وسط زيادة التوترات في البلاد ردا على الحرب في غزة.

وقالت الحكومة أمس الخميس "مطلوب من المواطنين الألمان رسميا مغادرة لبنان الآن. ولا يزال هناك حركة طيران تجارية من لبنان التي يمكن أن تستخدم لهذا الغرض".

وشددت الوزارتان في بيان مشترك اليوم الجمعة، إن نشر القوات الخاصة هو إجراء احترازي "للبقاء قادرين على التصرف إذا تفاقم الوضع، وليس بداية إجلاء عسكري".