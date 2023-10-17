القسام تعالج إسرائيلية ونتنياهو يهرب للمخابئ.. مشاهد من اليوم العاشر لطوفان الأقصى

جيش الاحتلال الإسرائيلي: إطلاق أكثر من 3200 صاروخ على إسرائيل من غزة

لم يكن يتخيله أحد.. كيف نفذت حماس هجومًا خاطفًا على إسرائيل؟

وكالات:

تدخل عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس الفلسطينية، يومها الحادي عشر، وسط ارتفاع كبير في عدد الضحايا الفلسطينيين، وارتفاع قتلى الإسرائيليين.

وانتشرت مقاطع فيديو وصور لأبرز أحداث اليوم العاشر لعملية "طوفان الأقصى" المستمرة منذ السابع من أكتوبر.

علاج إسرائيلية

نشرت كتائب القسام، مقطع فيديو يظهر تقديم العلاج والرعاية لأسيرة إسرائيلية، في أعقاب الحملة التي ظهرت مؤخرا ضد حماس، التي اتهمتها بقتل الأطفال والنساء.

وأعلنت كتائب القسام اليوم، أنه يوجد لديها نحو 200 أسير، بينهم أجانب، لافتة إلى أن القصف الإسرائيلي تسبب في قتل أسرى، بينهم فنان إسرائيلي.

هروب نتنياهو

خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشكل سريع مع أعضاء الكنيست إلى المخابئ، في أعقاب إطلاق رشقات صاورخية على تل أبيب.

بلينكن في إسرائيل

يبدو أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بيلنكن إلى إسرائيل مرة أخرى، يحتل صدارة أحداث اليوم العاشر لعملية طوفان الأقصى.

شبكة قدس | وزير الخارجية الامريكية بلينكن في اجتماع الكابينيت قبل هروبه للملاجئ برفقة نتنياهو pic.twitter.com/XgkCx9dEL7 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 16, 2023



وكانت فضائية العربية، أكدت أن المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقات صاروخية على تل أبيب تزامنا مع زيارة بلينكن.

استهداف القدس

نشرت مواقع إخبارية فلسطينية، لحظة إطلاق رشقات صاروخية على تجمعات إسرائيليين في القدس.

وذكرت شبكة قدس الإخبارية، أنه سقط صاروخ تم إطلاقه من غزة على القدس.