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إيران وحماس ناقشا الأوضاع في غزة خلال لقاء مسؤوليهم بالدوحة

04:37 م الأحد 15 أكتوبر 2023

إسماعيل هنية

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بيروت - (د ب أ)

ناقشت إيران وحركة حماس التي تحكم تعزيز مقاوتهما ضد الاحتلال الإسرائيلي، خلال لقائهما في العاصمة القطرية الدوحة، وفقا لما ذكره تقرير إعلامي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الاسلامية " إرنا " اليوم الأحد أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ناقش مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية سبل تعزيز " محور المقاومة " ضد الاحتلال الإسرائيلي خلال اجتماعهما مساء أمس السبت.

وقد وصل أمير عبد اللهيان إلى الدوحة عقب لقاء حلفاء في جولة شملت العراق وسوريا ولبنان، حيث التقى بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وتعتبر قطر أحد الداعمين الرئيسيين لحماس منذ نحو 15 عاما. وتدعم قطر الحركة الإسلامية سياسيا بشكل أساسي وتقدم مساعدات مالية، على سبيل المثال لإعادة بناء البنية التحتية بعد الهجمات الإسرائيلية. ويقيم هنية نفسه في قطر.

وفي الوقت نفسه، تولت قطر أيضا دور الوسيط مع الغرب. واستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الخميس الماضي، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في برلين.

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إسماعيل هنية غزة إيران حركة حماس

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