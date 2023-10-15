معلومات عن استعداد الاحتلال الإسرائيلي لاقتحام قطاع غزة

(بي بي سي)

تفيد التقارير الواردة جنوب إسرائيل بأن جنود جيش الاحتلال يحتشدون في موقع قريب من غزة استعداداً لهجوم بري على القطاع.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس السبت أنه يتحضر لـ"هجوم متكامل ومنسق من البر والجو والبحر" على القطاع الذي تحكمه حماس وأن "الاستعدادات له أوشكت على الانتهاء".

ولا توجد بعد معلومات من جانب الجيش الإسرائيلي تشير للتوقيت المحتمل لشن عملياته الكبيرة المتوقعة ومهاجمته القطاع براً.

وفي وقت متأخر من مساء أمس السبت، تم بث تسجيل مصور لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو وقد زار جنود المشاة الإسرائيليين في غلاف قطاع غزة، ظهر فيه نتنياهو مرتدياً سترة واقية من الرصاص متحدثاً إلى جنود مدججين بالسلاح في الموقع ذاته الذي هاجمته حماس قبل أسبوع.

وسأل نتنياهو مخاطبا الجنود: "هل أنتم مستعدون لما سيأتي؟ "القادم أعظم". وتزامناً مع ذلك، استمرت إسرائيل في شن الغارات الجوية الليلة بشكل مكثف على القطاع.