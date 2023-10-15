الاحتلال يمهل سكان شمال غزة 3 ساعات للتوجه إلى الجنوب

(وكالات)

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المدنيين المتواجدين في شمال غزة يجب أن يتوجهوا جنوباً بين الساعة العاشرة صباحاً والواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي.

وأضاف أنه يتعين عليهم استخدام طريق واحد يمتد من بيت حانون باتجاه خان يونس، وأنه لن يستهدف هذا الطريق خلال تلك الساعات.

وقام جيش الاحتلال بتغيير مواعيد نافذة الإخلاء خلال الأيام القليلة الماضية.

كان الموعد النهائي للمهلة الأصلية 24 ساعة، وأُعلن عنه يوم الجمعة، انقضى بعد ظهر أمس السبت. وحددت إسرائيل طريقين آمنين أمس، أحدهما هو الطريق الذي ذكره الجيش الإسرائيلي اليوم.

وسبق أن أعطى الاحتلال سكان شمال القطاع مهلة للنزوح إلى الجنوب، وأثناء مغادرة 3 قوافل للنازحين قام بقصفهم في شارعي صلاح الدين والرشيد مما أسفر عن استشهاد 70 شخصا وإصابة أكثر من 200 بجروح مختلفة، وذلك حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.