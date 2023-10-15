إعلان

BBC

الاحتلال يمهل سكان شمال غزة 3 ساعات للتوجه إلى الجنوب

11:49 ص الأحد 15 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الاسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(وكالات)

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المدنيين المتواجدين في شمال غزة يجب أن يتوجهوا جنوباً بين الساعة العاشرة صباحاً والواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي.

وأضاف أنه يتعين عليهم استخدام طريق واحد يمتد من بيت حانون باتجاه خان يونس، وأنه لن يستهدف هذا الطريق خلال تلك الساعات.

وقام جيش الاحتلال بتغيير مواعيد نافذة الإخلاء خلال الأيام القليلة الماضية.

كان الموعد النهائي للمهلة الأصلية 24 ساعة، وأُعلن عنه يوم الجمعة، انقضى بعد ظهر أمس السبت. وحددت إسرائيل طريقين آمنين أمس، أحدهما هو الطريق الذي ذكره الجيش الإسرائيلي اليوم.

وسبق أن أعطى الاحتلال سكان شمال القطاع مهلة للنزوح إلى الجنوب، وأثناء مغادرة 3 قوافل للنازحين قام بقصفهم في شارعي صلاح الدين والرشيد مما أسفر عن استشهاد 70 شخصا وإصابة أكثر من 200 بجروح مختلفة، وذلك حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.

سوق مصراوى

جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الصحة العالمية تدين طلب الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المستشفيات شمال غزة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

كنوز فرعونية.. صور الكشف الأثري الجديد في المنيا قبل الإعلان عنه رسميًا