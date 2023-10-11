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BBC

رسميّا.. مجلس الوزراء الإسرائيلي يعلن تشكيل حكومة طوارئ ومجلس حرب

11:12 م الأربعاء 11 أكتوبر 2023

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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وكالات

أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رسميا تشكيل حكومة طوارئ ومجلس حرب.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق، أنه تم الاتفاق على تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل تضم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف جالانت، ورئيس هيئة الأركان العامة العشرين لجيش الاحتلال، بيني جانتس، ورئيس أركان جيش الاحتلال، غادي آيزنكوت.

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أنّه تم العثور على عدد كبير من الجثث لجنود الاحتلال في مستوطنات غلاف غزة، تم كشفهم بسبب روائح كريهة انتشرت في المستوطنة، وقد قتلوا برصاص المقاومين.

وفي الشأن ذاته، أعلنت الجبهة الداخلية للاحتلال، الإسرائيلي، أنّه بسبب هجوم واسع، على مستوطني الجليل والجولان، ينبغي الدخول للملاجئ والتزود بماء، طعام، معدات اتصال وأدوية.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بورود تعليمات للسكان في الجليل والجولان والمناطق المحيطة بالبقاء بالمنازل حتى إشعار آخر.

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