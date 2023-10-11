الاحتلال يعلن تدمير نظام راداري لحركة حماس

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن سلاح الجو التابع للاحتلال الإسرائيلي تدمير نظاما راداريا تستخدمه حركة حماس في الغارات الجوية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.

وكتب جيش الاحتلال الإسرائيلي في منشور على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "دمرت الطائرات المقاتلة نظام كشف متقدم طورته حركة حماس، وكان يستخدم لرصد الطائرات فوق قطاع غزة".

وأفاد الاحتلال الإسرائيلي أن حماس قامت على مر السنين، بتطوير شبكة كاميرات عالية الجودة مخبأة في خزانات مياه على أسطح المنازل في أنحاء قطاع غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه قد تم تدمير الشبكة في غضون دقائق، من خلال هجمات على أهداف مختلفة أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن ذلك منع حماس من القدرة على "تكوين صورة واسعة للسماء بهدف مهاجمة الصواريخ".