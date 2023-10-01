لندن: وثائق روسية تشير لارتفاع مقرر للإنفاق الدفاعي الروسي إلى 30% من الإنفاق العام

لندن - (د ب أ)

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، بأن الوثائق، التي يبدو أنها تسربت من وزارة المالية الروسية، تشير إلى أنه من المقرر أن يرتفع الإنفاق الدفاعي الروسي إلى نحو 30% من إجمالي الإنفاق العام في عام 2024.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الوزارة تقترح أن يبلغ حجم ميزانية الدفاع 8ر10 تريليون روبل، أي ما يعادل نحو 6% من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة بنسبة 68% عن عام 2023.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها الاستخباراتي، إلى أنه من المحتمل جدا أن تتمكن روسيا من دعم هذا المستوى من الإنفاق الدفاعي خلال عام 2024، ولكن ذلك لن يحدث إلا على حساب الاقتصاد الأوسع.

جدير بالذكر أن التفاصيل الكاملة بشأن الإنفاق الدفاعي الروسي دائما ما يتم تصنيفها، إلا أن هذه الأرقام تشير إلى أن روسيا تستعد لعدة أعوام أخرى من القتال في أوكرانيا، بحسب ما ورد في التقييم.

ويأتي ذلك بعد التصريحات العامة التي أدلى بها وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، في 27 من سبتمبر الماضي، والتي تشير إلى أنه مستعد لاستمرار الصراع حتى عام 2025.