إصابة صياد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في رفح

غزة - (د ب أ )

أُصيب صياد فلسطيني بجروح، اليوم الأحد، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي، في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال اتحاد لجان الصيادين، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد، إن "صيادًا أصيب برصاصة في يده، أطلقها عليه جنود بحرية الاحتلال خلال ممارسته مهنة الصيد في بحر رفح، نُقل على إثرها إلى المستشفى، لتلقي العلاج".

ووفق الوكالة ،"تقوم بحرية الاحتلال بشكلٍ يوميٍ باستهداف مراكب الصيادين في البحر قبالة شواطئ قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وجرح العشرات منهم على مدار الأعوام الماضية، وتدمير قواربهم ومعداتهم".