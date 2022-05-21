روسيا تعلن تدمير شحنة أسلحة غربية ضخمة بعد وصولها إلى كييف

موسكو- (بي بي سي):

أعلنت روسيا أنها دمرت شحنة كبيرة من الأسلحة التي أرسلتها الدول الغربية لمساعدة أوكرانيا.

و نقلت وكالة أنباء انترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الصواريخ استهدفت منطقة بالقرب من محطة للسكك الحديدية شمال غرب كييف.

وقالت الوزارة إن الأسلحة كانت مخصصة للقوات الأوكرانية في منطقة دونباس الشرقية.

كما أعلنت أيضا أنها هاجمت قاعدة تدريب لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية، بالإضافة إلى مرافق تخزين الوقود بالقرب من مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية.

ولم تتمكن بي بي سي من التأكد من صحة تلك المعلومات.