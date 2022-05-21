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40 دولة تحضر اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في أمريكا

02:42 ص السبت 21 مايو 2022
40 دولة تحضر اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في أمريكا

البنتاجون

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واشنطن- (د ب أ):

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي يوم الجمعة إن واشنطن ستنظم مؤتمرا مع مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا المشكلة حديثا، يوم الاثنين.

وقال كيربي إن ممثلي حوالي 40 دولة ستحضر الاجتماع الذي يستضيفه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عبر الفيديو كونفرانس.

وكان أوستن قد وجه الدعوة لشركاء دوليين لحضور اجتماع في قاعدة رامستين الجوية الأمريكية لبحث تقديم مساعدات إلى أوكرانيا في أواخر نيسان/ أبريل الماضي، قبل أن يقترح اجتماع المجموعة بشكل شهري.

وأضاف كيربي إن المجموعة تنمو حاليا حيث طلبت عدة دول لم تكن حاضرة في الاجتماع الأول الانضمام إلى المجموعة.

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