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واشنطن ترحب بإجراء الانتخابات اللبنانية بدون حوادث أمنية كبيرة

09:09 م الجمعة 20 مايو 2022
واشنطن ترحب بإجراء الانتخابات اللبنانية بدون حوادث أمنية كبيرة

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - (أ ش أ):

أعربت الولايات المتحدة عن ترحيبها لإجراء الانتخابات النيابية في لبنان في موعدها وبدون حوادث أمنية كبيرة.

وهنأت واشنطن، في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، الشعب اللبناني على مشاركته رغم الظروف الصعبة.

وقال البيان إننا ندرك الدور المهم الذي لعبه الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في دعم العملية والحفاظ على الأمن.

ونشارك المخاوف التي أثارها شركاؤنا في المجتمع الدولي بشأن مزاعم شراء الأصوات والمحسوبية وتقارير الترهيب.

وأضاف البيان أنه بينما يتطلع لبنان إلى الأمام، نحث المنتخبين والقادة السياسيين في البلاد على الاستجابة لدعوة الشعب اللبناني إلى التغيير والعمل بجدية وبشكل عاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الاقتصاد.

كما نحث على التشكيل السريع لحكومة قادرة وملتزمة بالاضطلاع بالعمل الجاد المطلوب لاستعادة ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية في لبنان في 15 من الشهر الجاري.

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