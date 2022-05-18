روسيا تقر بمواجهة صعوبات في أوكرانيا وتؤكد مواصلة القتال

موسكو - (د ب أ)

اعترفت روسيا بأنها تواجه صعوبات وأنها ارتكبت أخطاء في حملتها العسكرية في أوكرانيا، لكنها أعلنت اليوم الأربعاء أنها ستواصل القتال.

وقال نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، رشيد نورجالييف اليوم الأربعاء: "رغم الصعوبات، ستستمر العملية العسكرية الخاصة حتى النهاية".

وأكد أن العملية العسكرية الخاصة- وهو الاسم الذي تطلقه روسيا على غزوها غير المبرر لجارتها أوكرانيا- ستستمر رغم إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.

وأضاف أنه سيتم تحقيق الأهداف الروسية التي تشمل ما وصفه نورجالييف بـ"نزع السلاح واجتثاث النازية (من أوكرانيا) وحماية جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين".