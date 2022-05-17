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المحكمة الجنائية الدولية ترسل فريقًا كبيرًا من المحققين لأوكرانيا

05:38 م الثلاثاء 17 مايو 2022
المحكمة الجنائية الدولية ترسل فريقًا كبيرًا من المحققين لأوكرانيا

المحكمة الجنائية الدولية

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أمستردام - (د ب أ)

أرسلت المحكمة الجنائية الدولية فريقا مؤلفا من 42 خبيرا إلى أوكرانيا لإجراء تحقيق في جرائم حرب محتملة تم ارتكابها في البلاد.

وأعلن كريم خان، كبير المدعين العامين للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم الثلاثاء أن هذا أكبر فريق من المحققين ترسله المحكمة على الإطلاق. وذكرت هيئة الادعاء أن الفريق يضم محققين وخبراء بالطب الشرعي، أوفدت هولندا بعضهم.

ومن المقرر أن يجري الخبراء مقابلات مع الشهود وأن يحافظوا على الأدلة ويحللوها، بالإضافة إلى دعم المحققين الوطنيين في الحفاظ على الأدلة.

وعلاوة على ذلك، من المقرر أيضا أن يعمل الفريق مع خبراء الطب الشرعي الفرنسيين المتواجدين في أوكرانيا بالفعل. وأوضحت هيئة الادعاء أنه لا بد أن يتم تنسيق جميع أعمال الخبراء المعنيين في منطقة الصراع بفاعلية.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية فتحت بالفعل تحقيقات في جرائم الحرب المزعومة بعد غزو روسيا لأوكرانيا. وتتولى المحكمة التي تقع في لاهاي محاكمة الأفراد من مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

يذكر أن روسيا لا تعترف بالمحكمة، بينما اعترفت أوكرانيا بوضوح بصلاحية المحكمة في أراضيها الأساسية.

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