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روسيا: إجلاء 46 مدنيا من مصنع آزوفتسال في ماريوبول

01:56 م الأحد 01 مايو 2022
روسيا: إجلاء 46 مدنيا من مصنع آزوفتسال في ماريوبول

ممرات إنسانية

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موسكو - (د ب ا):

أفادت وسائل إعلام روسية بأنه تم إجلاء 46 مدنيا من المنطقة حول مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول.

وقالت وزارة الدفاع الروسية لوكالة انترفاكس الروسية اليوم الأحد إن 21 شخصا تمكنوا من الفرار من منزل مجاور للمصنع خلال الليل.

وذكرت مصادر أوكرانية أن نحو ألف مدني يتحصنون في خنادق بمصنع الصلب، حيث تفرض القوات الروسية حصارا على الموقع.

تقول روسيا إنه بالاضافة للمدنيين، يتواجد نحو 2500 من أفراد الجيش الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في مصنع الصلب.

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