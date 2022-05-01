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الرئيس الأوكراني يستقبل رئيسة مجلس النواب الأمريكي في كييف

12:56 م الأحد 01 مايو 2022
الرئيس الأوكراني يستقبل رئيسة مجلس النواب الأمريكي في كييف

فولوديمير زيلينسكي

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كييف - (د ب أ):

استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في كييف.

وكتب زيلينسكي، على موقع تويتر اليوم الأحد، :"التقيت مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في كييف".

وأضاف أن الولايات المتحدة من الدول الرائدة في دعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي، إلا أنه لم يذكر المزيد من التفاصيل بشأن محادثاته مع الوفد الذي ترأسته بيلوسي.

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