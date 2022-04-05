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"تعيش في مكان سري".. زيلينسكي يكشف تقيد اتصالاته مع عائلته

08:24 م الثلاثاء 05 أبريل 2022
"تعيش في مكان سري".. زيلينسكي يكشف تقيد اتصالاته مع عائلته

فولوديمير زيلينسكي

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كييف - (د ب أ)

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تقيد اتصالاته مع عائلته التي تعيش في مكان سري في ظل الحرب، وأوضح أنه يتواصل مع العائلة لخمس دقائق مرتين يوميا.

وفي مقابلة مع التلفزيون الأوكراني، قال زيلينسكي اليوم الثلاثاء: "أعيش ببساطة، أستيقظ في الصباح وأبدأ العمل، وفي المساء أذهب للنوم".

وأضاف زيلينسكي:" هل عائلتي مصدر إلهام بالنسبة لي؟ نعم، وبرنامجنا يدعى 5+5 فنحن نتواصل في مكان ما لخمس دقائق صباحا وخمس دقائق مساء، هذا هو كل تواصلنا".

يذكر أن زوجة زيلينسكي وطفليهما يعيشون في مكان سري في أوكرانيا بينما يقوم زيلينسكي بقيادة دفاع بلاده انطلاقا من المكتب الرئاسي شديد التأمين في كييف.

ولم يفصح زيلينسكي عن الكيفية التي يتواصل بها مع عائلته.

وكان زيلينسكي أعلن في بداية الحرب الروسية على بلاده في فبراير الماضي أن هناك معلومات تفيد بأن عائلته قد تصبح هدفا للقوات الروسية.

وكانت زوجة زيلينسكي، اولينا زيلينسكا، قالت في تصريحات لصحيفة "دي تسايت" الأسبوعية الألمانية إن "مطاردتي أنا وعائلتي تبدو بالنسبة لي كفيلم سىء من أفلام الحركة".

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