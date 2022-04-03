توزيع 70 ألف كرتونة مواد غذائية بالمنيا ضمن مبادرة حياة كريمة

المنيا - محمد المواجدي:

وجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بالإشراف الميداني على توزيع كرتونة المواد الغذائية ضمن قوافل "وصل الخير" التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي يجري توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وقال القاضي، في بيان أصدرته المحافظة، اليوم الأحد، إنه أكد على ضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية، وأعضاء مؤسسة حياة كريمة، والمجلس القومي للمرأة، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني؛ لضمان وصول تلك الكراتين لمستحقيها من الفئات الأولى بالرعاية.

وكان المحافظ، قد شهد وصول 70 ألف كرتونة مواد غذائية، ضمن قوافل "وصل الخير" التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في قرى ومدن ومراكز المحافظة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتزن كرتونة المواد الغذائية حوالي 12 كيلو جرام، وتتكون من "مكرونة وصلصة وزيت وسمنة وسكر وأرز وفول، وملح، وفاصوليا، وتمر" وجاري توزيع الكراتين على جميع مراكز وقرى المحافظة.