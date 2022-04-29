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سلطات كييف تحث المواطنين على عدم استخدام سياراتهم لتوفير الوقود للجيش

08:43 م الجمعة 29 أبريل 2022
سلطات كييف تحث المواطنين على عدم استخدام سياراتهم لتوفير الوقود للجيش

الحرب في أوكرانيا

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كييف - (أ ش أ):

حثت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف، المواطنين على عدم استخدام سياراتهم لتوفير الوقود من أجل المعارك العسكرية للجيش.

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم/الجمعة/، عن نائب رئيس إدارة مدينة كييف، ميكولا بوفوروزنيك، نداءه إلى سكان العاصمة، قائلاً : "يرجى استخدام وسائل النقل العام إن أمكن".

وحث المسئول الأوكراني، أولئك الموجودين في أماكن خارج كييف بالانتظار قبل العودة إليها، مضيفًا أن السلطات تراعي احتياجات الجيش والمدافعين الأوكرانيين.

وشدد بوفوروزنيك، على أنه لا توجد مشاكل في شبكة النقل العام في المدينة والتي تتوسع باستمرار لتوفير وسائل النقل للسكان العائدين إلى العاصمة.

هذا المحتوى من

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