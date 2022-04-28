Masrawy logo white

إعلان

العراق: إجراءات احترازية لمنع تسلل داعش عبر الحدود السورية‎‎

04:21 م الخميس 28 أبريل 2022
العراق: إجراءات احترازية لمنع تسلل داعش عبر الحدود السورية‎‎

العراق

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بغداد- (أ ش أ)

أعلنت القوات الأمنية في العراق اتخاذ اجراءات احترازية لمنع تسلل الإرهابيين عبر الحدود العراقية - السورية، وذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية ضد ما تبقى من فلول داعش.

وقال قادة أمنيون، وفقا لقناة السومرية نيوز الإخبارية، "إن خطر بقايا تنظيم داعش في بعض مناطق البلاد خاصة الصحراوية منها لا يزال يشكل تهديدا لأرواح المواطنين وأمن البلاد ، لذلك تم اتخاذ إجراءات احترازية أبرزها حفر خندق ونصب كاميرات على طول الحدود العراقية السورية، لاسيما وأن أغلب الجماعات الإرهابية تأتي إلى العراق عن طريق تلك الحدود".

وأكد القادة، أن القوات الأمنية مازالت تحقق نتائج إيجابية من خلال عملياتها العسكرية حيث قامت قوة أمنية بالتصدي لهجوم داعشي بقضاء الحويجة الواقع جنوبي محافظة كركوك، وذلك بعد ساعات قليلة من تصدي قوة أمنية أخرى لتعرض شنه عناصر من التنظيم في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، فيما تمكنت القوات الأمنية من إفشال مخطط إرهابي كان يستهدف المواطنين في شهر رمضان.

وأشار القادة الأمنيين، إلى أن الحاجة باتت ملحة إلى ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري من جهة وتعزيز الخطط الأمنية من جهة أخرى لمنع التعرضات الإرهابية، وتحصين البلاد من أي تسلل إرهابي عن طريق دول الجوار.

هذا المحتوى من

Asha

اشتري كعك وبسكويت العيد من البيت.. أسعار تبدأ من 35 جنيها

اعرف الاسعار
العراق الحدود السورية القوات الأمنية في العراق داعش
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
موعد أذان مغرب الخميس 27 رمضان.. ودعاء الإفطار
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا