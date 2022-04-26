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روسيا وأوكرانيا: انفجارات تهز عاصمة ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لموسكو

03:37 م الثلاثاء 26 أبريل 2022
روسيا وأوكرانيا: انفجارات تهز عاصمة ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لموسكو

روسيا وأوكرانيا

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مولدوفا- (بي بي سي):

تتصاعد التوترات في منطقة ترانسنيستريا بمولدوفا، مع ورود أنباء عن وقوع هجومين على مدى يومين متتاليين.

وقال مسؤولون انفصاليون موالون لروسيا إن انفجارات، وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أسفرت عن تدمير هوائيين لمحطة راديو كانت تعيد بث محطة إذاعية روسية.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام رسمية روسية إن هجوما وقع، يوم الاثنين، على أجهزة أمن الدولة.

وتأتي هذه التقارير بعد أيام من إعلان قائد عسكري روسي رفيع المستوى أن السيطرة على جنوب أوكرانيا ستفتح طريقا آخر أمام القوات الروسية للوصول إلى ترانسنيستريا.

ودعا رئيس مولدوفا إلى اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة تلك التطورات، في الوقت الذي قال فيه الكرملين إنه يتابع الأحداث عن كثب.

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