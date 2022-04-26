مسؤول أممي يدعو إسرائيل ولبنان إلى تجنب المزيد من التصعيد على جانبي الخط الأزرق

نيويورك- (أ ش أ):

دعا قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) "اللواء أرولدو لاثارو" كل من إسرائيل ولبنان إلى تجنب المزيد من التصعيد على جانبي الخط الأزرق، بعد إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، وقيام إسرائيل بإطلاق عشرات القذائف على الأراضي اللبنانية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة "فرحان حق" إن قائد قوات "اليونيفيل" كان قد اتصل فورا بالسلطتين على جانبي الخط الأزرق لحثهما على ضبط النفس، مشيراً إلى أن "اليونيفيل" بدأت تحقيقا لتحديد الحقائق فور انتهاء القصف.

وأكد أن قوات حفظ السلام تعمل مع الجيش اللبناني لتعزيز الأمن في جميع أنحاء منطقة عمليات اليونيفيل وتقليل مخاطر المزيد من الأعمال الاستفزازية، وكان المنسق الخاص للأمين العام لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، قد أعرب في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، عن قلقه من إطلاق صاروخ عبر الخط الأزرق باتجاه إسرائيل وردّ الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي على لبنان، وحث على "ضبط النفس".

وذكر "تور وينسلاند" أن اليونيفيل تواصل انخراطها مع الجيش اللبناني لزيادة عملياتها المضادة لإطلاق الصواريخ لمنع وقوع المزيد من هذه الحوادث والمساهمة في الاستقرار على طول الخط الأزرق.