إبراهيم عادل يتحدث عن مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية

تحدث إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر الأول، عن مباراة المنتخب الوطني المرتقبة أمام جنوب أفريقيا غدا الجمعة، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال عادل في تصريحات صحفية، عقب نهاية مران المنتخب الجماعي اليوم: "جنوب أفريقيا منتخب قوي ومميز ولديه الكثير من اللاعبين الجيدين أصحاب القدرات العالية، لكننا نركز في كل مباراة بهدف تحقيق الفوز".

وأضاف: "نتمنى الدعم الجماهيري للمنتخب في مباراة الغد أمام جنوب أفريقيا، وهذا سيمنحنا ثقة كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية، سعيد بالثقة التي يمنحها لي الكابتن حسام حسن وأتمنى مساعدة المنتخب بشكل كبير في البطولة".

واختتم عادل تصريحاته: "هدفنا في مباراة زيمبابوي الماضية كان حسم المباراة مبكرا، لكننا أهدرنا العديد من الفرص وهو ما أخر الفوز وحسم المباراة بشكل كبير".

نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي

وكان منتخب مصر استهل مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بالفوز على حساب نظيره زيمبابوي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

ويذكر أن منتخب مصر يستعد لملاقاة نظيره منتخب جنوب أفريقيا غدا الجمعة 26 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

