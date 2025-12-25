مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إبراهيم عادل يتحدث عن مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية

كتب - يوسف محمد:

11:27 م 25/12/2025
تحدث إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر الأول، عن مباراة المنتخب الوطني المرتقبة أمام جنوب أفريقيا غدا الجمعة، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال عادل في تصريحات صحفية، عقب نهاية مران المنتخب الجماعي اليوم: "جنوب أفريقيا منتخب قوي ومميز ولديه الكثير من اللاعبين الجيدين أصحاب القدرات العالية، لكننا نركز في كل مباراة بهدف تحقيق الفوز".

وأضاف: "نتمنى الدعم الجماهيري للمنتخب في مباراة الغد أمام جنوب أفريقيا، وهذا سيمنحنا ثقة كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية، سعيد بالثقة التي يمنحها لي الكابتن حسام حسن وأتمنى مساعدة المنتخب بشكل كبير في البطولة".

واختتم عادل تصريحاته: "هدفنا في مباراة زيمبابوي الماضية كان حسم المباراة مبكرا، لكننا أهدرنا العديد من الفرص وهو ما أخر الفوز وحسم المباراة بشكل كبير".

نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي

وكان منتخب مصر استهل مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بالفوز على حساب نظيره زيمبابوي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

ويذكر أن منتخب مصر يستعد لملاقاة نظيره منتخب جنوب أفريقيا غدا الجمعة 26 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

أقرأ أيضًا:

هل انتهت الأزمة؟.. رد حاسم من آرني سلوت بشأن محمد صلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم عادل منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية بطولة أمم أفريقيا مصر وجنوب أفريقيا

أحدث الموضوعات

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

* وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر لا يمكن تجاوزه
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الخامسة في 2025
بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد