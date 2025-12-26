صافرة مصرية في غرفة VAR بقمتين ناريتين في كأس الأمم الأفريقية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إسناد مهام جديدة للتحكيم المصري وبالتحديد في تقنية الفيديو "VAR" خلال مواجهتين في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

ووفقاً لبيان "كاف" فأنه سيتم تعيين الحكم المصري محمود عاشور مساعداً لحكم الفيديو في مباراة السنغال والكونغو الديمقراطية، فيما وقع الاختيار على حسام عزب حجاج للعمل كمساعد لحكم الفيديو في مواجهة نيجيريا وتونس، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وسيتولى الحكم المالي بابو تراوري إدارة مباراة نيجيريا وتونس ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ويعاونه مواطنه موديبو ساماكي والتوجولي جوناثان كوفي، بينما يتواجد الكونغولي جان جاك ندالا حكماً رابعًا، في حين تم تعيين السنغالي عيسى سي حكم فيديو مساعد "VAR" ويعاونه حسام عزب.

أما مواجهة السنغال والكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، فيديرها الحكم الجزائري لحلو بن براهيم، ويعاونه مواطناه عباس زهروني وعادل البنا، ويتولى مصطفى غربال مهمة الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم الفيديو المساعد "VAR" إلى الليبي أحمد عبد الرازق الشلماني، بمساعدة المصري محمود عاشور.