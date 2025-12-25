إعلان

سقوط شخص من الأدوار العلوية داخل المسجد الحرام.. فيديو

كتب : مصراوي

11:04 م 25/12/2025

سقوط شخص من الأدوار العلوية داخل المسجد الحرام

وكالات

أكد الأمن العام السعودي، أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام باشرت بشكل فوري حادثة سقوط شخص من الأدوار العلوية داخل المسجد الحرام.

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" اليوم الخميس، أن رجل أمن أصيب أثناء محاولته التدخل ومنع الشخص من الارتطام بالأرض لحظة سقوطه.

وأشار الأمن العام السعودي، إلى أن الجهات المختصة تعاملت مع الحالة وفق الإجراءات المتبعة في حينها، مضيفًا أن الوضع خضع للمتابعة اللازمة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

الأمن العام السعودي المسجد الحرام سقوط شخص من الأدوار العلوية بالمسجد الحرام

