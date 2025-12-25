سقوط شخص من الأدوار العلوية داخل المسجد الحرام.. فيديو

وكالات

أكد الأمن العام السعودي، أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام باشرت بشكل فوري حادثة سقوط شخص من الأدوار العلوية داخل المسجد الحرام.

📹 القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام تباشر - في حينه - حالة إلقاء شخص نفسه من الأدوار العلوية للمسجد الحرام، وإصابة رجل أمن أثناء محاولة منعه من الارتطام بالأرض وقت سقوطه. pic.twitter.com/cDjzqZvWxG — الأمن العام (@security_gov) December 25, 2025

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" اليوم الخميس، أن رجل أمن أصيب أثناء محاولته التدخل ومنع الشخص من الارتطام بالأرض لحظة سقوطه.

وأشار الأمن العام السعودي، إلى أن الجهات المختصة تعاملت مع الحالة وفق الإجراءات المتبعة في حينها، مضيفًا أن الوضع خضع للمتابعة اللازمة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.