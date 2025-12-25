مصدر يكشف تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جنوب أفريقيا

"حلم لأي مدرب".. ماذا قال مارسيل كولر عن تدريب منتخب مصر؟

يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب جنوب أفريقيا غدا الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غدا الجمعة 26 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الجهاز الفني للفراعنة استقر الاستعانة بخدمات أحمد سيد زيزو من بداية المباراة، بدلا من إمام عاشور، بجانب البدء برامي ربيعة بدلا من حسام عبد المجيد أيضًا.

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب الوطني مباراة جنوب أفريقيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني ومحمد حمدي

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي وأحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش ومحمد صلاح

ويذكر أن منتخب مصر، كان قد استهل مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بالفوز على حساب نظيره منتخب زيمبابوي بهدفين مقابل هدف واحد.

