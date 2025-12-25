مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جنوب أفريقيا

كتب - مراسل مصراوي:

11:47 م 25/12/2025 تعديل في 11:50 م
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    منتخب مصر 1
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب جنوب أفريقيا غدا الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غدا الجمعة 26 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الجهاز الفني للفراعنة استقر الاستعانة بخدمات أحمد سيد زيزو من بداية المباراة، بدلا من إمام عاشور، بجانب البدء برامي ربيعة بدلا من حسام عبد المجيد أيضًا.

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب الوطني مباراة جنوب أفريقيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني ومحمد حمدي

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي وأحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش ومحمد صلاح

ويذكر أن منتخب مصر، كان قد استهل مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بالفوز على حساب نظيره منتخب زيمبابوي بهدفين مقابل هدف واحد.

أقرأ أيضًا:

محمد صلاح يحتفل بالكريسماس من داخل معسكر منتخب مصر

10 صور ترصد مران منتخب مصر الختامي استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية مصر وجنوب أفريقيا بطولة أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

المغرب

- -
22:00

مالي

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر لا يمكن تجاوزه
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الخامسة في 2025
بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد