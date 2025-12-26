شعبة المصورين: المسيئون لريهام عبد الغفور ليسوا صحفيين

قال مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، إن التحقيق في وقائع انتهاك خصوصية الفنانين يبدأ بتقدم الجهة المتضررة بشكوى رسمية، مؤكدًا أن نقابة الصحفيين تتحمل مسؤولية أعضائها فقط، ولا تتحمل تبعات أفعال من ينتحلون صفة الصحفي دون وجه حق.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد ببرنامج «صبايا الخير» المذاع على فضائية «النهار»، أن واقعة التصوير غير اللائق للفنانة ريهام عبد الغفور تمت بواسطة شخص يدير «صفحة شخصية» على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس مصورًا صحفيًا يعمل لصالح جريدة أو موقع إخباري.

وتابع قائلًا: «المصيبة أنهم كاتبين على صفحاتهم (الصحفي فلان الفلاني).. دول بيؤذونا أكتر ما بيؤذوا الفنانين.. بيؤذوا شرف المهنة»، مطالبًا نقابة المهن التمثيلية بتقديم بلاغات رسمية ضد هؤلاء الأشخاص.

وأوضح إبراهيم أنه لا يملك قانونيًا منع أي مواطن من التصوير في الشارع العام، مشيرًا إلى أن مسؤولية تنظيم ومنع التصوير في العروض الخاصة تقع على عاتق الجهة المنظمة.

وأشار رئيس شعبة المصورين الصحفيين إلى آليات المتابعة المتاحة، من بينها التقدم بشكاوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الصفحات التي يتجاوز عدد متابعيها 5 آلاف متابع، مؤكدًا أنه في حال تقدم جهة متضررة ببلاغ رسمي، تقوم الشعبة بدورها في التحقيق والتعاون مع الجهات المختصة لضبط المخالفين.

