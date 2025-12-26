مباريات الأمس
إعلان

الغندور يكشف تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو ومصطفى محمد

كتب : نهي خورشيد

01:33 ص 26/12/2025
أكد الإعلامي خالد الغندور أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، عقد جلسة خاصة مع أحمد مصطفى زيزو قبل مواجهة جنوب أفريقيا المرتقبة في كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن حسام حسن شدد على أهمية التزام زيزو بالواجبات الدفاعية، في ظل اعتماد منتخب جنوب أفريقيا على السرعة في التحولات الهجومية والهجمات المرتدة، ما يتطلب مجهوداً مضاعفاً من لاعبي الأطراف.

وأشار إلى أن التعليمات شملت أيضاً ضرورة التسديد على مرمى ويليامز، حارس جنوب أفريقيا، إلى جانب التعاون المستمر مع ثنائي خط الوسط، والمساهمة في دعم محمد صلاح على الجبهة اليمنى.

حسام حسن مصطفى محمد أحمد سيد يزو منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

