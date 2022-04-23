فلسطين: حكومة إسرائيل لا تريد حل الدولتين ولا حل الدولة الواحدة

رام الله - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مساء اليوم السبت، إن حكومة إسرائيل لا تريد حل الدولتين ولا حل الدولة الواحدة لحل الصراع مع الفلسطينيين.

وأضاف اشتية في بيان لدى لقائه في مدينة رام الله وفدا من جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، أن الحكومة الحالية في إسرائيل "تريد الحفاظ على الأمر الواقع الذي هو متدهور بشكل يومي من كافة الإجراءات الإسرائيلية".

وانتقد اشتية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأخيرة بأن فلسطين ليست أرضا محتلة وإنما أرض متنازع عليها، مؤكدا أن "فلسطين للفلسطينيين وهذه الأرض المحتلة سوف تتحرر، فالحق التاريخي هو لنا والقدس هي لنا وفلسطين لنا".

وشدد اشتية على أن "الإجراءات الإسرائيلية من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والتوسع الاستيطاني وتفتيت للجغرافيا والتقسيمات الجائرة هي بهدف حجب ومنع وتعطيل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وضرب لحل الدولتين".

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني قائلا: "العالم يكيل بمكيالين فهو يرى في أوكرانيا بطولة وفي فلسطين إرهاب، لا يجيز احتلال أوكرانيا ولكنه يجيز احتلال فلسطين من 74 عاما، هذا العالم لا يرى إلا لغة المصالح ولغة الأقوياء، فنحن قوتنا في وحدتنا وإصرارنا".

واعتبر اشتية أن "الأزمة الأوكرانية أثرت على العالم وعلينا أيضا، فالحكومة تحملت فارق الأسعار في البترول والمياه والكهرباء في ظل هذا الوضع المالي الصعب الذي نواجهه من منطلق واجبنا تجاه أبناء الشعب الفلسطيني".

وأكد اشتية أن "الحكومة تبنت استراتيجية الانفكاك عن الاحتلال وتعزيز القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد الوطني ليكون الاقتصاد رافعة للسياسة في مواجهة الاحتلال، وإذا كان هناك لا يوجد أفق سياسي سنعمل على تعزيز صمود شعبنا على أرضه".

وأشار اشتية إلى أن "هناك خللا في تركيبة الاقتصاد الفلسطيني بسبب وقوعنا تحت الاحتلال، نتيجة عدم السيطرة على كافة أراضينا ومعابرنا وحدودنا، إضافة إلى الاقتطاعات الجائرة وغير القانونية من أموالنا".

ولفت اشتية إلى أن الاقتصاد الفلسطيني بدأ يتعافى العام 2021، وتقرير البنك الدولي يقول إن نسبة النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية 1ر7%.