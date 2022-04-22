الأمم المتحدة: أكثر من 5 ملايين شخص فروا منذ بداية الحرب الأوكرانية

نيويورك - (أ ش أ):

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 5.1 مليون أوكراني فروا من منازلهم منذ بدء الحرب في فبراير الماضي.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية، اليوم الجمعة، عن هيئة الأمم المتحدة قولها إن عدد اللاجئين الأوكران قد تجاوز الآن 5.1 مليون بزيادة قدرها 48387 شخصًا عن يوم الخميس الماضي.

وأشارت القناة إلى أن 90% على الأقل ممن فروا هم من النساء والأطفال أن أغلب الذين غادروا موجودون الآن في بولندا التي شهدت عبور 2.8 مليون شخص للحدود.